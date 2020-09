Dag van sportbeleving in de VBS Herzele Frank Eeckhout

17 september 2020

18u04 0 Herzele p de Dag van de sportclubs waren op de scholen geen sportclubs actief aanwezig wegens Corona. Aan sportief enthousiasme ontbrak het echter niet in de vrije basisschool Herzele bij de leerlingen van de lagere school.

Heel wat leerlingen kwamen in hun geliefde sportoutfit naar school. Daar kon er naar hartenlust gesport worden. Er werden diverse jonge sportbeoefenaars gespot: voetballers, basketballers, zwemmers, judoka’s, tennissers…. “Sporten en bewegen is gezond. Daarom stimuleren we onze jeugd ook in sportbeleving”, zegt sportleraar Jurgen.