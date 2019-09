Dag van de sportclub in VBS Borsbeke Frank Eeckhout

19 september 2019

12u23 0 Herzele Vrije Basisschool Borsbeke nam woensdag deel aan de Dag van de Sportclub.

Heel wat leerlingen gaven gehoor aan de oproep van de school om in sportoutfit naar school te komen. Kinderen die aangesloten zijn bij een sportclub kwamen in het tenue van de sportvereniging naar de klas. Heel wat sporten zoals turnen, muurklimmen, paardrijden en volleybal waren vertegenwoordigd, al was voetbal toch veruit het populairst.