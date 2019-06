Daarom zien de begraafplaatsen in Herzele er zo groen uit Frank Eeckhout

20 juni 2019

09u55 5

Het gemeentebestuur van Herzele krijgt opnieuw heel wat opmerkingen over de begraafplaatsen op haar grondgebied. Volgens sommige inwoners staat er te veel onkruid en liggen de begraafplaatsen er slordig bij.

“Het klopt dat de begraafplaatsen groener zijn dan vroeger. Dat komt omdat openbare besturen sinds 2015 geen pesticiden meer mogen gebruiken. De groendienst zaaide daarom gras in de grindpaden en rond de zerken van de kerkhoven. Dat gebeurde al in Borsbeke, Herzele, Sint-Lievens-Esse, Hillegem (rond de kerk), Steenhuize en Ressegem. De ingreep is milieuvriendelijk en zorgt ook voor een aangenamere sfeer op de begraafplaatsen. Het heeft echter consequenties voor het onderhoud. De technische dienst rijdt het gras af en wiedt het onkruid, maar door het vochtige en warme weer groeien het gras en onkruid weelderig. Het lokaal bestuur doet wat ze kan, maar rekent ook op een beetje begrip en enkele kleine inspanningen van haar burgers", laat de gemeente weten.