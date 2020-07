Coronabon van 10 euro voor elke Herzelenaar: “Geen grote teksten, wel concrete maatregelen” Rutger Lievens

02 juli 2020

13u39 0 Herzele ‘Een bruistablet voor HZ’, zo heet het relanceplan voor de economie in Herzele. “Nu we in de staart van de epidemie beland zijn, willen we als gemeente bijdragen aan de heropstart van onze economie en samenleving”, zegt burgemeester Johan Van Tittelboom. “We doen dit met een to-the-point relanceplan. Geen grote teksten, maar concrete maatregelen.”

Het herstelplan werd geagendeerd op de gemeenteraad van 1 juli 2020 en ondertussen goedgekeurd. Het plan kreeg de titel ‘Een bruistablet voor HZ’. Wie in een dipje zit of zich eventjes niet goed voelt, neemt weleens een bruistablet om er opnieuw bovenop te geraken. Het lokaal bestuur wil met dit plan de Herzeelse economie en samenleving opnieuw op gang trekken. “Uiteraard moet dit veilig gebeuren”, zegt burgemeester Van Tittelboom. “Maar veel dingen zijn wél mogelijk. Die willen we stimuleren. De individuele Herzelenaren, de lokale ondernemers, de verenigingen, kwetsbare personen, liefhebbers van een bruisende zomer, inwoners die nood hebben aan opvang,… Allemaal komen ze aan bod in het plan. Voor elk van hen werden er (steun)maatregelen uitgewerkt.”

Waardebon voor elke Herzelenaar

Elke inwoner zal een waardebon van 10 euro ontvangen, die kan gebruikt worden als betaalmiddel bij Herzeelse ondernemers en/of erkende Herzeelse verenigingen. Alle personen die voor de ziekteverzekering een ‘verhoogde tegemoetkoming’ hebben, krijgen een waardebon van 25 euro. Met deze actie wil het lokaal bestuur de lokale economie en het lokale verenigingsleven een boost geven.

Lokale economie en verenigingen

De corona-crisis is een gezondheidscrisis, maar evengoed een economische crisis en een crisis van het samenleven. In het relanceplan staan dan ook heel wat (steun)maatregelen voor de Herzeelse ondernemers en verenigingen. Alle erkende verenigingen ontvangen dezelfde basissubsidie voor 2020, als degene die ze kregen voor 2019, vermeerderd met 20%, om gederfde inkomsten te overbruggen. Marktkramers krijgen in 2021 een korting van 25% op hun jaarabonnement. Bedrijven die een gemeentelijke belasting moeten betalen als dancing of als hinderlijk bedrijf, kunnen een vermindering krijgen van deze belasting van 25%.

Kwetsbare personen en huishoudens

Ook aan de meest kwetsbaren in onze samenleving wordt gedacht in het relanceplan. Er worden 1 euro-maaltijden aangeboden, die kunnen afgehaald worden in het sociaal restaurant. Er wordt een lokale steunbon in het leven geroepen, die door kwetsbare gezinnen in Herzeelse handelszaken kan aangewend worden. Er wordt extra financiële steun aangeboden voor mensen die tijdens de coronaperiode extra schulden of minder inkomen hebben gehad. En er worden chromebooks aangeschaft om de digitale kloof voor kinderen uit kwetsbare gezinnen te overbruggen.

Meer info op www.herzele.be/relanceplan.