Coronabesmetting op sportkamp: kinderen kunnen naar school Frank Eeckhout

01 september 2020

16u47 0 Herzele De 42 kinderen, die de eerste schooldag misten nadat een deelnemer aan een sportkamp in Herzele positief testte op COVID-19, mogen woensdag naar school. “We namen contact op met het Agentschap Zorg en Gezondheid. De adviserend arts vertelde ons dat de kinderen naar school mogen", zegt schepen van Onderwijs Benjamin Rogiers (Open Vld).

Maandagavond kreeg de Herzeelse sportdienst het bericht dat één van de deelnemers aan een sportkamp in De Steenoven positief testte op het coronavirus. “De sportdienst contacteerde alle ouders. Zij kregen de boodschap om contact op te nemen met de huisarts, hun kind te laten testen en hun kind niet naar school te sturen. Ook de monitoren werden gecontacteerd. Deze communicatie gebeurde op basis van de richtlijnen voor sportkampen zonder overnachting, zoals gepubliceerd op de website van Sciensano, en de aanbevelingen van de huisarts van het kind dat positief testte", zegt burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld).

De gemeente nam ondertussen ook contact op met het Agentschap Zorg en Gezondheid. “De adviserend arts vertelde ons dat er aangepaste richtlijnen zijn, maar dat deze nog niet gepubliceerd werden. Wij konden hiervan dus niet op de hoogte zijn. Volgens deze richtlijnen kunnen alle kinderen en monitoren uit deze sportkampbubbel beschouwd worden als laagrisicocontacten. Afname van een test is niet nodig, quarantaine evenmin. Al deze kinderen kunnen dus naar school. We contacteerden opnieuw alle ouders en monitoren. Er klonk een zucht van opluchting, want de eerste schooldag missen, was voor heel wat kinderen echt niet prettig”, vult schepen Benjamin Rogiers aan.