Corona nekt duel tussen Zeveren en Borsbeke: “Slechts één geval, maar niet genoeg spelers door quarantaineverplichting” Kristophe Thijs

18 september 2020

13u14 0 Herzele Het duel in tweede provinciale B tussen Zeveren Sportief en KVC Borsbeke van zondag is afgelast. Bij de bezoekers is bij een speler een besmetting met corona vastgesteld. Inmiddels zijn alle andere spelers van Borsbeke een eerste keer getest, maar waren de resultaten allemaal negatief. Omdat zes spelers echter, omwille van het contact met een besmet persoon, van hun werkgever verplicht in quarantaine moeten, zag Borsbeke genoodzaakt om zijn tweede competitieduel in tweede provinciale B te laten uitstellen.

Dinsdagavond trainde de spelersgroep nog zo goed als voltallig, maar vrij snel na de training lekte uit dat een speler, die zondag nog aan de aftrap stond in het verloren duel met Meerbeke, positief had getest op corona. “We hebben nadien onmiddellijk gedaan wat we moesten doen en iedereen laten testen. Intussen zijn nagenoeg alle resultaten binnen en is er niemand anders positief bevonden. Eigenlijk zitten we dus maar met één geval, maar omdat een aantal spelers verplicht in quarantaine moet van zijn werkgever en dus binnen moet blijven, konden we niet anders dan de match te laten uitstellen”, stelt Borsbekecoach Sammy Van den Bossche. Amateurclubs mogen uitstel vragen zodra er minstens vijf coronagevallen of spelers in quarantaine zijn.

Moeilijk seizoen

Omwille van de coronaproblematiek zijn intussen al meer dan zeventig matchen in het amateurvoetbal voor komend weekend afgelast. “We wisten dat het vroeg of laat wel eens zou kunnen gebeuren, maar dat het zo vroeg op het seizoen zou zijn, hadden we niet verwacht”, reageert Van den Bossche. “Voorlopig zijn groepstrainingen uit den boze en krijgen de spelers een individueel programma. Ideaal is dat natuurlijk niet. Dat programma houdt de spelers wel in beweging, maar tactisch kan je dus niks oefenen. Ik vrees dat het sowieso een moeilijk seizoen zal worden voor iedere club. We doen als club al het mogelijke om besmettingen te voorkomen, maar zeker ben je natuurlijk nooit.”

Het duel tussen Zeveren en Borsbeke wordt nu verplaatst naar een latere datum. Voorlopig kan de volgende thuismatch tussen Borsbeke en Eine nog wel plaatsvinden, maar alles zal afhangen van de evolutie volgende week.