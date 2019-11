Codeklas leert kinderen programmeren: VBS Sint-Katrien ontvangt CodeScool-label Frank Eeckhout

21 november 2019

14u44 1 Herzele Computationeel denken in de basisschool wint aan belang. In het verleden investeerde VBS Sint-Katrien reeds in didactisch materiaal voor de derde graad. De school ziet nu ook kansen voor de eerste en tweede graad en zelfs de kleuterklassen. Er werd een volledige leerlijn computationeel denken uitgewerkt.

VBS Sint-Katrien is van plan om ook de komende jaren nog verder te investeren in didactisch materiaal en professionalisering van al zijn leerkrachten. “In Engeland is de codeklas reeds goed ingeburgerd, maar de trend waait nu ook over naar Vlaanderen”, ervaart directeur Maarten De Boe. Codeklas werkt als volgt: kinderen uit de derde graad kunnen zich inschrijven om wekelijks onder de middag onder begeleiding van een gemotiveerde coach/leerkracht hun codeervaardigheden aan te scherpen. Programmeren is de vaardigheid van de toekomst en in VBS Sint-Katrien doen we er alles aan om onze kinderen ‘futureproof’ te maken, zowel binnen als buiten de lestijden”

Begin dit schooljaar werd gestart met ‘CodesCool’, een project van de hogeschool Odisee uit Aalst. “Met dit project leren de kinderen programmeren op een speelse en eenvoudige manier”, zegt ICT-coördinator en coach Christine Galle. Juf Christine benadrukt het belang van de ongedwongen sfeer: “Net zoals er kinderen zijn die naar een voetbalclub gaan, zijn er kinderen die bij ons naar de Codeklas komen. Voor de leerlingen moet het iets leuks zijn, het clubgevoel primeert. De sfeer in de Codeklas is los, maar de jonge programmeurs in spe werkten wel zeer geconcentreerd aan de opdrachten. Ze leren stap voor stap digitale verhalen en leuke computerspelletjes ontwerpen en gaan zelfs aan de slag met robots. Allesbehalve een saaie computerles dus.”