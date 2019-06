Cocktails shaken met Annelies Lefere Frank Eeckhout

05 juni 2019

12u11 5 Herzele Markant Herzele gaat op woensdag 19 juni cocktail shaken met Annelies Lefere in het parochiehuis in de Diepestraat in Hillegem.

Vylmer is een ambachtelijke aperitief uit de Provence. Het is geïnspireerd op het recept uit de jaren 50 van Madame Volmer en gemaakt van rosé wijn uit de Luberon, een distillaat van bittere en zoete sinaasappelen, rietsuiker en kruiden. Vylmer is het geesteskind van Annelies Lefere. De ouders van Annelies kregen in de jaren ’70 het receptje van Madame Volmer mee naar huis na hun vakantie in de Luberon. Jarenlang bleef het verborgen… tot nu. Shake en proef à volonté een 6-tal cocktails al dan niet met alcohol.

Inschrijven kan tot 15 juni via mail naar debuysscherc@hotmail.com of op het nummer 053/62.38.22 en kost 20 euro voor leden. Niet-leden betalen 25 euro.