Chauffeur rijdt twee geparkeerde wagens aan en pleegt vluchtmisdrijf Koen Moreau

28 juni 2020

15u38 0 Herzele In de nacht van zaterdag op zondag werden langs de Oudendries in Herzele twee geparkeerde wagens aangereden.

De aanrijding gebeurde rond 00.50 uur. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf. De eigenaars lanceren daarom een oproep naar getuigen of eventuele beelden van beveiligingscamera’s in de straat. Wie iets zag of weet kan tijdens de kantooruren vrijblijvend contact opnemen met de lokale politie via 09/364.47.30