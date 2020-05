CC De Steenoven start nieuw cultureel seizoen met respect voor social distancing: “Per voorstelling 100 tickets minder in verkoop” Frank Eeckhout

05 mei 2020

12u14 1 Herzele Elk jaar opnieuw gaat CC de Steenoven op zoek naar pareltjes van voorstellingen en probeert het cultureel centrum een mooi en gevarieerd programma samen te stellen. Ook dit jaar is dat niet anders, maar het coronavirus dwingt het CC tot een bijzondere start van het seizoen. “Met de nodige social distancing", zegt schepen van Cultuur Heidi Knop (Open Vld).

Optredens Mama’s Jasje, Jef Neve, Sabien Tiels, De Mens en Soulsister of de voorstellingen Locke van Compagnie Cecilia, Wachten op Godot van Olympique Dramatique en U bent mijn moeder met niemand minder dan Sien Eggers. Ga je meer voor de lach en de traan, dan ben je aan het juiste adres met de heerlijke humor van kleppers als Han Solo, Pieter Verelst, Erhan Demirci en Bert Gabriëls. “Wat iemands voorliefdes ook zijn, we hopen dat we met ons aanbod iedereen blij maken", zegt schepen Heidi Knop.

Om je uitstap naar CC de Steenoven nog specialer te maken, schenkt de cultuurdienst bij bijna elke voorstelling een waardebon van 50 euro weg. “Deze waardebon kan je inruilen voor een etentje bij één van de deelnemende restaurants in Herzele. Na de voorstelling komt de winnaar backstage, zijn of haar prijs in ontvangst nemen. Een glaasje cava en een meet and greet met de artiest(en) krijg je er bovenop", belooft de schepen.

Door de coronamaatregelen gaan we minder tickets per voorstelling verkopen programmaverantwoordelijke Ludwig Fonck

De ticketverkoop voor het cultureel seizoen 2020-2021 start op donderdag 14 mei om 11 uur via de website van CC De Steenoven. “Bestel en betaal je de tickets tijdens de ticketweken van donderdag 14 mei tot en met maandag 1 juni om 12 uur, dan krijg je 1 euro korting per ticket. Tijdens de ticketweken kan je ook telefonisch tickets bestellen via 053/60.60.90", gaat programmaverantwoordelijke Ludwig Fonck verder. Door het coronavirus gaat het cultuurseizoen wel van start met respect voor social distancing. “Voor sommige voorstellingen in de periode van september tot en met december werken we met een speciale opstelling. We garanderen een afstand van 1,5 meter tussen de verschillende personen of groepen die naar de voorstelling komen. Hierdoor zijn er natuurlijk veel minder plaatsen beschikbaar, zo’n 100 per voorstelling. Het is mogelijk om zitplaatsen voor 1, 2, 3, 4 of 5 personen naast elkaar te kopen. Zodra de coronamaatregelen eventueel versoepeld worden, switchen we opnieuw naar de normale opstelling en brengen we de geblokkeerde zitjes ook in verkoop", besluit Fonck.