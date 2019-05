Carina van Cauter naar Vlaams parlement Frank Eeckhout

27 mei 2019

09u23 10 Herzele Carina Van Cauter (Open Vld) mag zich klaarmaken voor een zitje in het Vlaams parlement.

Met 22,74 %, een winst van 2,24%, in het kieskanton Herzele doet Open Vld het heel wat beter dan in de rest van Vlaanderen. Als lijsttrekker voor het Vlaams parlement haalt Carina Van Cauter 31.819 voorkeurstemmen. Ondanks die goede score moet ook zij toezien hoe Vlaams Belang met 26,46% ruim de grootste wordt in kieskanton Herzele. Ook Haaltert en Sint-Lievens-Houtem vallen onder dat kieskanton.