Carina Van Cauter geïnstalleerd als provinciegouverneur Frank Eeckhout

01 september 2020

16u00 5 Herzele De Herzeelse Carina Van Cauter is dinsdag geïnstalleerd als gouverneur van Oost-Vlaanderen. Zij is de 21ste gouverneur van Oost-Vlaanderen en voor Oost-Vlaanderen ook de eerste vrouwelijke gouverneur.

De deputatie verwelkomde dinsdag de nieuwe Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter in het Provinciehuis. Als gouverneur zal ze de federale en Vlaamse overheid in Oost-Vlaanderen vertegenwoordigen. Ze is voorzitter van de deputatie en ook bemiddelaar en bruggenbouwer tussen de verschillende overheden in de provincie: de federale overheid, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de lokale besturen. De gouverneur is ook medeverantwoordelijk voor de grensoverschrijdende samenwerking vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen.