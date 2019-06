Café-uitbater die soepel omspringt met rookverbod riskeert boete: “Ondertussen heb ik de asbakken weggenomen” Lieke D'hondt

20 juni 2019

14u06 0 Herzele Een 59-jarige cafébaas uit Herzele is naar eigen zeggen wakker geschud nu hij gedagvaard is wegens inbreuken op het rookverbod. Na drie administratieve sancties riskeert de man opnieuw een boete, maar zijn advocaat garandeert dat het rookverbod nu wel wordt nageleefd.

“Het gaat niet zo goed met de sector”, steekt de advocaat van de cafébaas van wal in de rechtbank. “Veel cafés moeten de deuren sluiten, er zijn minder klanten en de alcoholcontroles in het verkeer zijn strenger geworden. Ook het rookverbod maakt het voor café-uitbaters moeilijk. Bij mijn cliënt komen vooral vijftigers, zestigers en zeventigers over de vloer en zij zijn andere tijden gewoon. Ze kiezen voor cafés waar ze wel stiekem mogen roken en dus sprong mijn cliënt soepel om met het rookverbod. De dagvaarding heeft zijn ogen wel geopend en hij heeft de asbakken ondertussen weggehaald.”

Of de café-uitbater toch nog een straf krijgt, weet hij op 19 september.