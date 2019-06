Buitenwipper krijgt werkstraf voor slag in gezicht Lieke D'hondt

17 juni 2019

14u08 0 Herzele Een buitenwipper uit Erpe-Mere moet een werkstraf van 50 uur uitvoeren omdat hij een meisje een slag heeft gegeven op een feest in dancing Witte Hoeve in Herzele. Hij krijgt ook een boete van 400 euro met uitstel.

De vijftiger moest in december 2017 op een feest in de Witte Hoeve de veiligheid garanderen, maar toen een meisje helemaal over stuur raakte en met haar gsm gooide, gaf hij haar een slag in het gezicht. Het meisje viel en stootte haar hoofd tegen een glazen deur. De buitenwipper bleef in de rechtbank ontkennen dat hij de jonge vrouw heeft aangevallen. Volgens hem was zij agressief en wilde zij hem slaan. De rechter oordeelt nu dat de buitenwipper toch in de fout is gegaan. Hij moet een werkstraf van 50 uur uitvoeren en krijgt een boete met uitstel. De man kan wel nog in beroep gaan tegen het vonnis.