Brantano Herzele verdwijnt, Brantano Geraardsbergen wordt vanHaren Frank Eeckhout

11 september 2020

De Nederlandse schoenwinkelketen vanHaren zal uiteindelijk veertig Brantano-winkels overnemen en geen 43 zoals eerder gecommuniceerd. Bij die veertig ook de winkel in Geraardsbergen. Die in Herzele verdwijnt.

VanHaren had eerder al gezegd dat het de winkels de komende maanden zal ombouwen tot VanHaren-filialen. De heropening is gepland vanaf 1 februari 2021. Wat er met het personeel gebeurt, is voorlopig nog niet duidelijk. Maar “we staan er heel erg voor open om oud-Brantanowerknemers als nieuwe collega’s in de vanHaren familie te verwelkomen”, stelt vanHaren in een persbericht.