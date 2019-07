Brandweer ruimt modderspoor in Callebautdreef KOEN MOREAU

09 juli 2019

17u24 4 Herzele De landelijke Callebautdreef op de grens van Borsbeke met Burst lag er dinsdagmiddag gevaarlijk glad bij.

Vrijwilligers van brandweerpost Herzele van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen spoten de modder van de glibberige rijweg. In principe is het moddervrij houden of maken van de openbare weg de verantwoordelijkheid van de de vervuiler.