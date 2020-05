Brand legt tuinhuis en houtstapel in de as Frank Eeckhout

11u33 0 Herzele Een felle brand heeft zaterdag in de late namiddag een tuin en achterliggende stapel hout in de Ressegemstraat in Ressegem volledig in de as gelegd.

Brandweerpost Herzele werd zaterdag iets na 18 uur opgeroepen voor een brand aan een tuinhuis. “Bij aankomst van onze manschappen stond het tuinhuis en een achterliggende houtstapel helemaal in lichterlaaie. De wind wakkerde het vuur nog aan. We slaagden erin het vuur snel te doven maar de volledige inboedel van het tuinhuis ging in de vlammen op. Om een heropflakkering te voorkomen, werden de asresten bedekt met een schuimtapijt", zegt postoverste Dirk Van Waeyenberghe. De brand ontstond vermoedelijk na een barbecue.