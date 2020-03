Bram Gosseye is de Herzeelse jeugdlaureaat van het jaar Frank Eeckhout

09u19 0 Herzele De jeugdraad van Herzele koos dit jaar voor Bram Gosseye als jeugdlaureaat van het jaar. Omdat Bram niet aanwezig zijn op de uitreiking, ging een delegatie van de jeugdraad hem verrassen tijdens zijn verbouwingen.

Tijdens de bedanking van de jeugdvrijwilliger zet het gemeentebestuur van Herzele de plaatselijke jeugdwerkers in de kijker. Tijdens deze bedanking maakte de jeugdraad voor de tweede maal de naam van de jeugdlaureaat bekend. Met deze prijs willen ze jaarlijks één vrijwilliger uit het lokale jeugdwerk in de kijker zetten en bedanken voor zijn of haar jarenlange inzet en engagement voor het jeugdwerk. “De jarenlange inzet van Bram voor Chiro Sint-Katrien Steenhuize als lid, leider, hoofdleider en lid van de vriendenkring, zijn engagement naar andere jeugdbewegingen toe en zijn toewijding voor de jeugdraad, onder meer als voorzitter, maken van hem een meer dan terechte winnaar”, zegt schepen van Jeugd Benjamin Rogiers (Open Vld).