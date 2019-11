Bomen en struiken planten in Doormansbos op Dag van de Natuur Frank Eeckhout

05 november 2019

18u37 4 Herzele Natuurpunt Herzele neemt op zondag 24 november 2019 deel aan de Dag van de Natuur met de aanplant van bomen en struiken in het Doormansbos.

Zin om lekker moe te worden in de frisse buitenlucht en tegelijk de natuur vooruit te helpen? Stroop je mouwen op en help mee op zondag 24 november met de eerste fase van aanplant van een nieuw bos in het hart van Herzele. “Zieke en afgestorven essen in het Doormansbos worden vervangen door streekeigen haagbeuk, veldesdoorn, boskers, linde, lijsterbes, tamme kastanje en zwarte els. Zo’n 250 stuks wachten op ons om geplant te worden", laat Johan De Neve weten.

Aan de natuurliefhebbers wordt gevraagd om een spade, werkkleren en -handschoenen en laarzen of stevige schoenen mee te brengen. Afspraak om 9 uur aan het Doormansbos in de Ternatstraat in Herzele. Er wordt gewerkt tot rond 15 uur Je kan later aansluiten of vroeger stoppen. Catering met drank en hapjes zijn voorzien.