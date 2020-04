Blijven bewegen tijdens coronacrisis: sportdienst en LDC ’t Ryckbosch slaan de handen in elkaar Frank Eeckhout

02 april 2020

12u46 1 Herzele De sportdienst en het lokaal dienstencentrum ’t Ryckbosch slaan de handen in elkaar om de Herzelenaren tijdens de coronacrisis te laten bewegen.

In april lanceren de sportdienst en LDC ‘t Ryckbosch elke werkdag om 9 uur twee nieuwe beweegideeën voor alle telewerkers en actieve senioren. Schepen van Sociale Zaken Hilde Van Impe en schepen van Sport Benjamin Rogiers beten de spits af. “Het is belangrijk om lichamelijk en geestelijk fit te blijven, ook in tijden waarin we in ons kot moeten blijven", zegt schepen Rogiers. In een filmpje op hun Facebookpagina geven de schepenen het goede voorbeeld en tonen ze hoe je de oefeningen moet uitvoeren. “Bewegen in uw kot wordt zowat de norm voor de komende weken. Daarom geven we alle telewerkers en actieve senioren in Herzele de nodige inspiratie met onze beweegideeën", vult schepen Hilde Van Impe aan. Deze work-outs kan je gerust bovenop de dagelijkse wandeling of fietstocht doen. Alle gelanceerde beweegideeën kan je terugvinden op de Facebookpagina van het lokaal bestuur of op www.herzele.be/herzele-blijf-bewegen.