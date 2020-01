Bier proeven met Gezinsbond Borsbeke Frank Eeckhout

20 januari 2020

10u08 0 Herzele Johan De Vleeschouwer van Bles neemt Gezinsbond Borsbeke op woensdag 12 februari mee op een smakelijke ontdekkingstocht van minder bekende bieren.

Deze bierproefavond vindt plaats in zaal Sint-Antoniuskring in Borsbeke en start om 19.30 uur. Gezinsbondleden betalen betalen 10 euro. Niet-leden betalen 15 euro. Om praktische reden is inschrijven verplicht. Dat kan tot woensdag 5 februari via mail naar lotte_bovijn@hotmail.com of door te bellen naar het nummer 0475/56.98.00. De betaling gebeurt ter plaatse.