Bibliotheek tijdelijk gesloten wegens IT-werken Frank Eeckhout

09 september 2019

14u58 0 Herzele De Herzeelse bibliotheek in de Wattenfabriek is van 1 tot en met 11 oktober wegens werken aan het bibliotheeksysteem. “Daarom is het niet mogelijk om materiaal te ontlenen, te reserveren of te verlengen", zegt schepen van Cultuur Heidi Knop (Open Vld).

Bibliotheek ‘under construction’. “Tegen 2022 moeten alle openbare bibliotheken in Vlaanderen overstappen van het Provinciale Bibliotheeksysteem naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem”, zegt schepen Heidi Knop. “Dat systeem ondersteunt de werking en de dienstverlening. Denk aan de uitleentransacties, de lenersadministratie enzovoort. Het systeem is dus cruciaal. Ook de bibliotheek van Herzele in De Wattenfabriek moet overstappen. De omschakeling gebeurt tussen dinsdag 1 en vrijdag 11 oktober. Tijdens deze periode is er daarom beperkte dienstverlening.”

De materialen waarvan het einde van de uitleentermijn in deze periode valt, zullen automatisch worden verlengd tot ná de sluitingsperiode. “Op het uitleenticket vinden de mensen deze aangepaste informatie terug. De bibliotheek blijft deze periode wel open voor iedereen die een bezoekje wil brengen om ter plaatse een boek, krant of tijdschrift te lezen en/of de openbare computers te gebruiken. Ook de andere diensten in De Wattenfabriek blijven geopend. Om de trouwe bezoekers te bedanken voor hun geduld, is er op zaterdag 12 oktober de jaarlijkse verwendag in de bibliotheek. Tussen 9 en 15 uur is er een brunch en zijn er optredens van de leerlingen van de academie en workshops", geeft de schepen nog mee.