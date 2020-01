Bestuurder waagt zich tijdens rijverbod met auto naar het werk en wordt betrapt: opnieuw drie maanden rijverbod LDO

08 januari 2020

15u03 0 Herzele Een vijftiger uit Herzele die zich tijdens zijn drie maanden durende rijverbod toch aan een ritje naar het werk heeft gewaagd, moet zijn rijbewijs opnieuw drie maanden inleveren.

De politierechter legt de man ook een boete van tweeduizend euro op. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij opnieuw slagen voor de rijexamens en een geneeskundig en psychologisch onderzoek. De man uit Herzele had alles in orde gebracht om ondanks zijn rijverbod toch op zijn werk te geraken. Toen een collega hem op het laatste moment niet kon oppikken, besloot hij toch zelf te rijden. “Ik werk in een drieploegenstelsel, dus ik kan onmogelijk met het openbaar vervoer op het werk geraken”, legt de man uit in de politierechtbank. “Ik wist dat ik niet mocht rijden, dus toen de politie mij tegenhield in Herzele heb ik onmiddellijk verteld hoe het zat.” De politierechter legt hem nu een boete van 4.000 euro op, waarvan de helft met uitstel. Het rijverbod van drie maanden is wel helemaal effectief.