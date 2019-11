Bestuurder van evenementenbureau riskeert tien maanden cel voor zwartwerk LDO

07 november 2019

13u00 0 Herzele De bestuurder van een evenementenbureau die maar liefst 22 werknemers in het zwart heeft laten werken, riskeert een boete van 105.600 euro en een gevangenisstraf van tien maanden. Zelf steekt hij de schuld op de algemeen directeur van het bedrijf.

De sociale inspectie heeft vastgesteld dat het evenementenbureau bij 22 werknemers geen dimona-aangifte heeft gedaan. Ze werkten er dus in het zwart. “Eigenlijk verwondert het ons niet”, zegt de arbeidsauditeur. “De bestuurder heeft een strafblad van zeven pagina’s lang, met onder meer veroordelingen voor diefstal, oplichting en brandstichting.” Hij vordert voor de bestuurder uit Borsbeke een strenge bestraffing: een celstraf van 10 maanden en een boete van 105.600 euro. Ook de algemeen directeur van het bedrijf riskeert een straf: 105.600 euro boete, waarvan de helft met uitstel.

De twee beklaagden proberen in de rechtbank de schuld in elkaars schoenen te schuiven. Ze gaan allebei voor de vrijspraak. De algemeen directeur minimaliseert zijn rol en zegt dat de bestuurder hem voor zijn kar heeft gespannen. De bestuurder zegt dan weer dat de algemeen directeur weigerde de nodige handtekeningen te plaatsen om met alles in orde te zijn.