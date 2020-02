Bestuurder rijdt onder invloed van cocaïne met ongekeurd voertuig LDO

07 februari 2020

Een 27-jarige Borsbekenaar is tegen de lamp gelopen toen hij onder invloed van cocaïne met zijn auto rondreed. Op de koop toe was zijn auto niet geldig gekeurd, want hij had het chassis laten verlagen waardoor een nieuwe keuring nodig was. De man was daar naar eigen zeggen niet van op de hoogte en moet nu een rijverbod van 15 dagen ondergaan en een boete van 1.000 euro betalen.