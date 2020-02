Beroepsverbod ingetrokken voor horeca-uitbater die jobstudenten aanrandde Cedric Matthys

21 februari 2020

13u22 0 Herzele Een horeca-uitbater uit Herzele heeft vrijdagvoormiddag in Gentse hof van beroep een mildere straf gekregen.

De 57-jarige man randde in 2012 enkele jobstudenten aan. Hiervoor kreeg bij aanvankelijk twee celstraf jaar met uitstel en een beroepsverbod van tien jaar. De rechters zwakten deze straf nu af naar 18 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met probatievoorwaarden. Het beroepsverbod vervalt, maar de man mag geen minderjarigen meer tewerkstellen in zijn zaak. Ook moet hij zich laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek. “Wees in het vervolg een beetje voorzichtiger”, zei de rechter tot slot.