Babyborrelbabbel bij Gezinsbond Fusie Herzele Frank Eeckhout

26 augustus 2019

12u26 0 Herzele Gezinsbond Fusie Herzele organiseert op zondag 8 september van 9.30 tot 12 uur een babyborrelbabbel voor gezinnen met kinderen geboren in 2018 en 2019.

Op het programma staan demo’s van babymassage, hand- en voetmassage, doeken- en draagdemo’s, een verhaaltje met babygaren en knuffelturnen. De toegang is gratis maar inschrijven is wel verplicht. Dat kan tot 4 september via mail naar gezinsbond.herzele@gmail.com. Deze activiteit vindt plaats in zaal Sint-Antoniuskring aan de kerk in Borsbeke.