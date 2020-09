AWV start op 28 september met heraanleg fietspaden op Provincieweg (N46) Frank Eeckhout

16 september 2020

09u28 0 Herzele Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 28 september met de heraanleg van de fietspaden op de Provincieweg, tussen het kruispunt Vierwegen tot net voorbij de kerk van Hillegem. Het verkeer richting Zottegem kan langs de werfzone passeren. Het verkeer richting Aalst moet omrijden.

De betonnen fietspaden op de Provincieweg (N46) worden vernieuwd. Vanaf het kruispunt Vierwegen tot net voorbij de kerk van Hillegem krijgen de fietspaden langs beide zijden van de weg een nieuwe asfaltlaag. Ook de putdeksels in de fietspaden worden vernieuwd. Deze ingreep zorgt voor de veiligheid en een beter rijcomfort van de fietsers. De werken starten op maandag 28 september en zullen ongeveer een maand duren. Tijdens de werken gaat de Provincieweg dicht voor gemotoriseerd verkeer en fietsers richting Aalst. Zij volgen een omleiding. Het gemotoriseerd verkeer richting Zottegem kan de Provincieweg wel gebruiken. Fietsers rijden om in de beide richtingen, via de Stationsstraat, Mergellaan, Ternatstraat en de Perrestraat. De zijstraten in de werfzone zijn afgesloten van de Provincieweg. Het AWV bezorgt de inwoners een bewonersbrief met meer informatie over de werken.