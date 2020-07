Augustus vol events in Groenlaan: “Boeren-, rommel-, boeken- én keramiekmarkt” Rutger Lievens

13u29 4 Herzele In augustus zullen lokale handelaars, vzw ‘t Uilekot en het gemeentebestuur zich even laten gaan op een stukje van de Herzeelse Groenlaan, Straatje van de Vrede en Solleveld.

“Terrassen zijn er nu al, maar die worden aangevuld met een boeren/producentenmarkt (02/08), rommelmarkt (09/08), Boekenmarkt (16/08), Keramiekmarkt (23/08) en een familiedag (30/08) op zondagen. vzw ‘t Uilekot organiseert elke zondag een concert. Op vrijdag zijn er standjes tussen 17 en 20 uur, de omgeving wordt verkeersluw en er is een kunsttentoonstelling in de ex-Strijkwinkel. Om alles rond te krijgen zoek ik nog allerhande Herzelenaren”, zegt Filip De Bodt van ‘t Uilekot.

“Kunstenaars die mee willen tentoonstellen, mensen die praktisch werk of permanentie willen doen, mensen die op vrijdag tussen 17 en 20 uur iets willen voorstellen in een chalet (een uitvinding, product, het fruit uit je tuin, hun hobby...) of handelaars van buiten het centrum die er iets willen verkopen”, aldus De Bodt. “Maar ik zoek ook ook clowns, vuurspuwers, steltenlopers en ander ongeregeld dat op vrijdagavond voor animatie kan zorgen. Ook deelnemers aan de boekenmarkt en producentenmarkt mogen zich aanmelden.”