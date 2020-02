Atheneum plaatst studierichting bouwplaatsmachinist in de kijker tijdens Beroependorp Frank Eeckhout

17 februari 2020

15u19 2 Herzele Het Atheneum Herzele nam de voorbije dagen een centrale plaats in tijdens het Beroependorp in Geraardsbergen.

Het beleven van een succesvolle schoolcarrière met als bekroning een bijhorend diploma is het ultieme doel van elke leerling. Daarom is het belangrijk een studiekeuze te maken op basis van individuele talenten. De recente editie van het Beroependorp, een tweejaarlijkse pop-up, stak dit jaar in een nieuw jasje in het pittoreske Koetshuis. Maar liefst 882 leerlingen uit vijfde en zesde leerjaar van een twintigtal Geraardsbergse scholen kwamen langs in het Beroependorp om er hun talenten te ontdekken, informatie te verzamelen en kennis te maken met beroepen die voor hen nog een stap in het onbekende zijn.

Het Atheneum Herzele nam een centrale plaats in tijdens het Beroependorp en vertegenwoordigde er het vak Bouwplaatsmachinist. De leerlingen van de lagere school waren bijzonder geboeid door de simulator waarin ze hun oog-handcoördinatie konden testen tijdens het laden van een vrachtwagen. Daarbij ontdekten ze ook dat veiligheid een belangrijk aspect is bij het uitoefenen van dit beroep. De simulator werd door Constructiv beschikbaar gesteld en de begeleiding van de jonge enthousiastelingen werd tot in de puntjes verzorgd door de leerlingen die de opleiding Bouwplaatsmachinist volgen aan het Atheneum Herzele.