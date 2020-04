Atheneum Herzele ondersteunt AZ Sint-Elisabeth in Zottegem: leerkrachten maken gelaatsmaskers Frank Eeckhout

01 april 2020

Herzele Ook al voorziet de school enkel in opvang van leerlingen, toch kan ook Atheneum Herzele een meerwaarde betekenen tijdens de coronacrisis. Sinds begin deze week zijn een aantal leerkrachten aan de slag op school om beschermingsmaskers te maken voor de ziekenhuizen.

Een mini-onderneming. In de ateliers waar normaal gezien de lessen plaatsvinden, staan nu de lasercutters van de school volop te draaien. Een aantal leerkrachten is druk in de weer met het maken van gezichtsbescherming voor de medewerkers van het Sint-Elizabethziekenhuis in Zottegem. “In totaal maakten we al 300 gelaatsmaskers. Dat kunnen we nog opdrijven tot 500. De gelaatsmaskers beschermen de zorgverleners bij de verzorging van besmette patiënten en kunnen in combinatie met een mondmasker gedragen worden. In overleg met de veiligheidscoördinator van het lokaal bestuur van Herzele wordt nog navraag gedaan om bijkomende maskers te maken voor de omliggende woonzorgcentra, stagebedrijven en tandartspraktijken", zegt directeur Sandy Maegerman.