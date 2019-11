Atheneum Herzele, De Trampoline en KAZ-klas sluiten Rode Neuzen Actie dansend af Frank Eeckhout

29 november 2019

13u43 0 Herzele De scholencampus aan de Tramzate in Herzele kleurde vrijdag helemaal rood. Met een dansje sloten de leerlingen de Rode Neuzen Actie af. Die actie bracht 1.525 euro op.

Maar liefst vier weken lang trokken leerkrachten en meer dan 100 leerlingen tijdens de middagpauzes naar de sporthal van de campus om er een Rode Neuzen-schooldans in te oefenen. Een van de leerlingen die mee danste was Amber. Amber is een blind meisje uit 1OK! . Voor haar was deelnemen aan deze dans een persoonlijk doel. Ze toonde zich tijdens de voorbereidingen als een enorme doorzetter, die altijd het beste van zichzelf gaf. Vier weken lang organiseerden leerlingen en leerkrachten acties en activiteiten ten voordele van Rode Neuzendag. Honderden gadgets en rode snoepjes werden verkocht. Deze acties brachten samen 1.525 euro op.