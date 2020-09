Atheneum en Sint-Paulus starten met afstandsonderwijs nadat leerling positief test op Covid-19 Frank Eeckhout Koen Moreau

14 september 2020

15u50 0 Herzele In Herzele starten het Atheneum en het Sint-Paulusinstituut met afstandsonderwijs nadat in beide scholen één leerlingen positief testte op Covid-19. De klassen van beide leerlingen moeten daardoor 14 dagen in quarantaine.

Zowel Atheneum Herzele als Sint-Paulusinstituut Herzele stuurden maandag een mailtje naar alle ouders om hen op de hoogte te brengen van een positieve coronatest bij een leerling. In het atheneum gaat het om een leerling uit het vierde, in Sint-Paulis testte een laatstejaars positief. “Inmiddels werden alle ouders van leerlingen die ‘nauw contact’ hadden met de positief geteste leerling gecontacteerd door de CLB-arts. Deze leerlingen worden in quarantaine geplaatst voor 14 dagen en krijgen afstandsonderwijs. De andere leerlingen van de klas kregen extra informatie en instructies van het CLB. Voor alle andere leerlingen van onze school stelt zich geen enkel probleem. Zij komen dus gewoon naar school en moeten zich expliciet houden aan de veiligheidsmaatregelen die we afgesproken hebben", laat directeur Inge De Laet weten.

Atheneum Herzele stuurde een gelijkaardige mail naar alle ouders. Directeur Sandy Maegerman sprak maandag ook alle leerlingen toe. “We merken dat onze leerlingen heel wat inspanningen leveren om zich aan alle opgelegde maatregelen te houden. We willen hen daar voor bedanken. Op de speelplaats is het dragen van een mondmasker niet verplicht. Daar merken we dat het moeilijk is om de social distancing te respecteren. Daarom willen we iedereen nog eens attent maken op de gelden maatregelen. We doen er echt alles aan om onze leerlingen op te vangen in een veilige schoolomgeving", verzekert directeur Sandy Maegerman.