Ariana is honderdste kleuter in VBS Hillegem Frank Eeckhout

04 maart 2020

09u56 0 Herzele Met Ariana mocht Vrije Basisschool Hillegem deze week de honderdste kleuter ontvangen.

Ariana werd onthaald met een cadeautje en ook de ouders werden even in de bloemetjes gezet. “De mama van Ariana kon er op de valreep bij zijn nadat ze net bevallen is van een zoontje. Het hele schoolteam wenst haar van harte proficiat", laat Elke De Groote weten.