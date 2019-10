Aperitief-boekenbeurs Vers Geperst in teken van taalvaardigheid en erfgoed Frank Eeckhout

09 oktober 2019

14u35 1 Herzele De aperitief-boekenbeurs Vers Geperst van Davidsfonds Steenhuize-Wijnhuize staat op zondag 13 oktober in het teken van taalvaardigheid en erfgoed. Tegelijk is Vers Geperst de start van een nieuw Cultuurseizoen en wordt het jaarprogramma voorgesteld.

Studenten beheersen steeds minder goed het Nederlands. Daarom wil het Davidsfonds samen met de scholen inzetten op het stimuleren van taalvaardigheid. “De Vrije Basisschool Sint-Katrien in Steenhuize-Wijnhuize nam reeds een goede start met de lancering van het thema Boekenfeesten en Leesbeesten. Met de schenking van 135 nieuwe boeken voor lezers van 3 tot 14 jaar ondersteunt het Davidsfonds dit project. In de loop van het schooljaar zullen jeugdauteurs uitgenodigd worden om de taalgoesting aan te scherpen met voorlees- en vertelmomenten", zegt Filip Schotte.

In zijn nieuw heemkundig boek graaft Luk Beeckmans naar de geschiedenis van ambachten, handel en nijverheid in Steenhuize-Wijnhuize vanaf de 19de eeuw. “Het is verbazend welke activiteiten er in het dorp werden ontplooid. De titel van het werk “Van accordeonbouw over molens en zoutziederijen” geeft slecht een deeltje weer van het ondernemerschap van de voorbije paar eeuwen. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s en nooit eerder getoonde documenten. Het verschijnt in beperkte oplage en kan op Vers Geperst worden gekocht. In zijn zoektocht naar ambacht en handel verzamelde Luk Beeckmans ook tal van voorwerpen die in het dorp werden vervaardigd. Vers Geperst is een unieke gelegenheid om deze artefacten te tonen", geeft Schotte nog mee.

Vers Geperst is voor iedereen gratis toegankelijk, een aperitief wordt aangeboden door de afdeling. Voor kinderen is er de zoeken-in-boeken-speurtocht, een prijskamp waar alle antwoorden te vinden zijn in de getoonde jeugdboeken. Tussen 10.30 en 14 uur liggen zo’n 230 nieuwe uitgaven uit de Cultuurgids 2019-2020 ter inzage in de Vrije Basisschool Sint-Katrien.