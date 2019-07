Alternatief voor onvolledig netwerk met wandelknooppunten: digitaal wandel- en fietsplatform voor Vlaamse Ardennen KOEN MOREAU

04 juli 2019

17u09 0 Herzele Toerisme Vlaamse Ardennen pakt op haar website uit met een digitaal wandel- en fietsplatform. De mooiste en ongekende hoekjes van de streek ontdekken, kan daardoor deze zomer nog eenvoudiger.

“Een noodzakelijk iets aangezien slechts een klein gedeelte van de Vlaamse Ardennen gedekt werd door het wandelknooppuntennetwerk en er geen plannen zijn om hierin verandering te brengen”, vertelt Wim Haesebeyt, regiocoördinator Vlaamse Ardennen. Het nieuwe initiatief, dat ook fietsroutes bevat, werd uitgewerkt op aangeven van Herzeels gemeenteraadslid Luc Hoorens (Open Vld) die tevens voorzitter is van Toerisme Vlaamse Ardennen.

“Het resultaat is een digitaal wandel- en fietsplatform waarop alle 16 steden en gemeenten die lid zijn van Vlaamse Ardennen zelf gratis hun mooiste wandel- en fietsroutes kunnen plaatsen”, vertelt die. Op het systeem is ook ruimte om bezienswaardigheden, rustplaatsjes en verbindingslussen met andere routes aan te prijzen.

Het resultaat is te vinden op de website www.toerismevlaamseardennen.be onder ‘wandelen’ of ‘fietsen’. Momenteel staan daarop al 34 wandelingen en 30 fietstochten. “Alle routes zijn bovendien te downloaden in pdf en af te printen. Een GPX-bestand laat toe de routes op je gps of smartphone te zetten.”