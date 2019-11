Alles in teken van Rode Neuzen Dag in GBS De Vlindertuin in Borsbeke Frank Eeckhout

29 november 2019

13u17 0 Herzele In Gemeentelijke Basisschool De Vlindertuin in de Herzeelse deelgemeente Borsbeke staat alles in het teken van Rode Neuzen Dag.

De eerste schooldag stond al helemaal in het teken van Rode Neuzen Dag en ook vandaag kleurt De Vlindertuin rood. “De peuters en kinderen van de eerste kleuterklas deden er samen met de zesdeklassers aan sherborne. De sherborne-therapie wil door middel van beweging de persoonlijkheidsontwikkeling stimuleren. Zelfvertrouwen, door basisveiligheid in het eigen lichaam, en vertrouwen, door veiligheid in de relatie met anderen, zijn binnen deze therapie twee basisbehoeften die nagestreefd worden. En dat is toch waar de Rode Neuzen Actie dit jaar om draait", zegt schepen van Onderwijs Benjamin Rogiers (Open Vld). De kinderen van de tweede en derde kleuterklas maakten gevoelsschilderijen.