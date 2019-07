Actiecomités schrijven open brief over plannen N42: “Als het moet, eisen we herstel van oorspronkelijke toestand” Rutger Lievens Frank Eeckhout

04 juli 2019

17u14 0

Naar aanleiding van de infomarkt in Herzele rond de N42 schreven Het Aktiekomitee N42, vzw ’t Uilekot, vzw Climaxi en vzw Fietscampagne een open brief naar Administratie Wegen en Verkeer en de politieke verantwoordelijken. “Onze advocaten houden dit van nabij in de gaten.”

Gerechtelijke procedures zorgen er al 40 jaar voor dat het verkeer tussen Godveerdegem en Steenhuize-Wijnhuize nog steeds over een bochtig deel van de gewestweg N42 wordt gestuurd. Vorige maand werden de plannen voorgesteld van de nieuwe N42. Het Aktiekomitee N42, vzw ’t Uilekot, vzw Climaxi en vzw Fietscampagne reageren met een open brief.

“In recente persartikels zien wij dat men er in verband met de aanleg van de N42 van uitgaat dat de verdere procedures zullen genegeerd worden. Wij lezen dat er enkel een beroep zou zijn bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en dat dit niet opschortend is”, schrijven de actiecomités.

2.500 bezwaren

“Wij willen er u attent opmaken dat er momenteel een procedure loopt bij de Raad van State rond de afschaffing van de voetwegen én dat er nog opschortend beroep mogelijk is tegen een eventuele omgevingsvergunning voor het nieuwe tracé. Wij stellen vast dat men psychologische druk uitoefent tegenover de bevolking door verkeerde verklaringen af te leggen in de pers”, schrijven ze.

“Wij hoorden ook van een aantal bewoners dat de medewerkers van AWV tijdens de recente infomarkt zéér zelfzeker overkwamen. Dit jaagt de mensen tegen de diensten van AWV en het project zelf in het harnas. Wij veronderstellen dat men vergeten is dat 2.500 mensen tegen deze weg bezwaar aantekenden en dat die dat zullen blijven doen, ook al zegt men her in der in de pers dat ‘de bewoners blij zijn met dit nieuw tracé’.”

Risico’s

“De voorgestelde uitvoering van het project en de daarmee gepaard gaande veiligheidsproblemen voor fietsers (o.m. de Schipstraat en de onmogelijke rotonde met zeven toegangen aan de grens met Zottegem) en voetgangers zijn niet van die aard om die bezwaren te temperen. Wij wijzen u er ook op dat u niet eens de tijd nam om naar onze alternatieven te luisteren: de verbetering van de bestaande weg voor auto’s en een beperkte aanleg van het nieuwe tracé voor fietsers/tractoren.”

“Wij willen u herinneren aan het feit dat u door deze voortvarendheid enorme risico’s loopt. We willen er u ook op wijzen dat wij ons het recht voorbehouden om het volledige herstel van de oorspronkelijke toestand te eisen voor de rechtbank, indien u de werken voorbarig lanceert, zonder afwachting van de resultaten van lopende en mogelijk toekomstige procedures”, zeggen ze. “Wij brengen alvast onze advocaten op de hoogte van dit nieuws en geven hen bij deze de opdracht de situatie van nabij in het oog te houden.”