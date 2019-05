65.600 euro voor hobbytheek De Cirkel Frank Eeckhout

15u31 5 Herzele Het project hobbytheek De Cirkel, een samenwerking tussen het Sociaal Huis Herzele, de sportdienst en de dienst cultuur, krijgt 65.600 euro subsidies van de Nationale Loterij. “Met dit project willen we meer kansarme inwoners overtuigen om toe te treden tot sportverenigingen of culturele organisaties”, zegt schepen van Sociale Zaken Hilde Van Impe (Open Vld).

Heel veel hobbyspullen worden slechts voor een korte periode gebruikt. Heel wat mensen veranderen regelmatig van sportieve en culturele interesses. “Vaak blijven de aangekochte spullen hiervoor daardoor jarenlang ongebruikt in de kast liggen. Met de hobbytheek brengen we daar verandering in. Mensen die hobbymateriaal hebben liggen dat ze niet meer gebruiken, kunnen dat naar de hobbytheek brengen. Denk aan een tennisracket of een viool. Ze ontvangen van de hobbytheek een lidkaart met daarop een bepaalde puntenwaarde voor het binnengebrachte materiaal. Met deze punten kunnen ze vervolgens ander materiaal ontlenen", legt schepen Hilde Van Impe uit.

Kansarme gezinnen

Het project heeft extra aandacht voor kansarme gezinnen. “Sommige sporten en culturele initiatieven zijn bij mensen in armoede totaal onbekend en zeer hoogdrempelig. Ook daar wil de hobbytheek iets aan doen. Wanneer mensen in armoede zich lid maken, ontvangen ze een lidkaart met daarop een aantal punten als startbedrag, zonder dat ze dus materiaal moeten binnenbrengen. We verwachten dat hierdoor meer kansarme inwoners gaan toetreden tot sportverenigingen of culturele organisaties.”

De medewerkers van het Sociaal Huis, de sportdienst en de dienst Cultuur reageerden enthousiast op de projectoproep ‘Sport en cultuur als hefbomen in de strijd tegen armoede’ van de Nationale Loterij. “Ons project ontvangt een subsidie van maar liefst 65.600 euro. Met dit geld kunnen we het project ten gronde realiseren. Een werkgroep met daarin medewerkers van de verschillende diensten gaat nu op zoek naar een geschikte locatie voor de hobbytheek. Wanneer we met het project van start gaan, staat nog niet vast. We hopen zo snel als mogelijk natuurlijk”, besluit schepen Hilde Van Impe.