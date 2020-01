5.000 euro van provincie om lokale handelaars in de kijker te zetten Frank Eeckhout

28 januari 2020

16u24 0 Herzele Herzele krijgt van de provincie Oost-Vlaanderen 5.000 euro om de lokale handelaars in de kijker te zetten. “In workshops kunnen onze handelaar lezen hoe hun zaak het best in het oog springt", zegt schepen van Lokale Economie Heidi Knop (Open Vld).

15 lokale besturen en 11 detailhandels-, middenstands- en horeca verenigingen ontvangen van de Provincie Oost-Vlaanderen een projectsubsidie om de lokale detailhandel en horeca te ondersteunen. Deze financiële hulp is een springplank om een project ter ondersteuning van de lokale detailhandel uit te voeren. Detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen kunnen met de subsidie inspelen op fundamentele veranderingen en de promotie van de lokale detailhandel.

Het project dat Herzele indiende, kreeg de naam Storytelling mee. “Vanuit de werkgroep Ondernemend Herzele gaan we workshops organiseren voor zelfstandigen om hun zaak in de kijker te zetten via storytelling. Daarin leren we hen tips en tricks aan om hun bedrijf te promoten", verduidelijkt schepen Heidi Knop.