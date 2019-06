34 start to runners brengen loopsessies tot goed einde Frank Eeckhout

14 juni 2019

15u25 0 Herzele 54 start to runners schreven zich 10 weken geleden in en 34 daarvan hebben de uitdaging tot een goed einde gebracht.

Het doel van start to run is om op tien weken 5 kilometer aan één stuk te lopen. Werner Mory van vzw Joggingclub Herzele looft daarvoor begeleiders Eddy Verstichel en Anja Schelfhout. “Het is voor een groot deel hun verdienste. Eddy was elke dinsdag- en donderdagavond paraat en op Anja konden de start to runners elke zondagvoormiddag rekenen", zegt Mory. De 34 lopers die slaagden in hun opzet kregen een diploma. Zij kunnen hun conditie voortaan verder onderhouden bij Joggingclub Herzele.