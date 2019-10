20-tal vrijwilligers op tuin- en klusdag in VBS Sint-Katrien Frank Eeckhout

06 oktober 2019

10u00 2 Herzele Een 20-tal (groot)ouders, leden van het oudercomité en leekrachten zakten zaterdag af naar VBS Sint-Katrien in Steenhuize-Wijnhuize voor de tuin- en klusdag. “We hebben bergen werk verzet en het resultaat mag er opnieuw zijn", zegt directeur Maarten De Boe dankbaar.

In navolging de succesvolle tuin- en klusdag vorig schooljaar, organiseerde VBS Sint-Katrien zaterdag opnieuw een tuin- en klusdag. “Als school beschikken we over 2500m² tuin en bos. Uiteraard vraagt zo’n uitgestrekt domein heel wat onderhoud. Samen met het oudercomité werd vorig schooljaar het idee gelanceerd om een tuin- en klusdag te organiseren. Enerzijds krijgen ouders door dergelijk initiatief de kans om mee te participeren in het schoolgebeuren, anderzijds is dit uiteraard kostenbesparend voor de school. Een win-win situatie dus”, zegt directeur Maarten De Boe.

De helpers hebben bergen werk verzet en keken niet op een inspanning. “Onze tuin ligt er opnieuw proper bij. Daarnaast werden ook enkele opberglokalen grondig opgeruimd en kreeg onze schoolbibliotheek vorm. De school, het oudercomité en het Davidsfonds Steenhuize-Wijnhuize hebben geïnvesteerd in een schoolbibliotheek met bijna 1000 boeken. Al deze boeken werden tijdens de tuin- en klusdag gesorteerd volgens genre en niveau en kregen een plaats in zwerfboxen. Deze boxen zullen nu door onze school zwerven en onze leerlingen heel veel leesplezier bezorgen. Iedereen keerde na een uitgebreid broodjesbuffet en een warme tas soep huiswaarts met een voldaan gevoel", besluit de directeur.