VBS Sint-Katrien Steenhuize zwaait juf Hilde uit na 37 jaar dienst Frank Eeckhout

20 mei 2020

10u53 0 Herzele Vrijdag 29 mei neemt Vrije Basisschool Sint-Katrien Steenhuize afscheid van een monument. Hoewel een monument statisch is, kan dit zeker niet gezegd worden van de enorm dynamische juf Hilde, die na 37 jaar dienst op haar welverdiende pensioen mag. “Juf Hilde was één van de stuwende krachten achter bos- en zeeklassen", vertelt directeur Maarten De Boe.

Meer dan 37 jaar lang was Juf Hilde leerkracht bewegingsopvoeding in VBS Sint-Katrien Steenhuize. Zij is op dit moment nog steeds de eerste en enige L.O. -leerkracht van in de dorpsschool. “Juf Hilde was één van de stuwende krachten achter bos- en zeeklassen. Niets was haar teveel en ’s ochtends was ze reeds heel vroeg in haar turnzaal te vinden om materiaal klaar te zetten en bewegingsparcours op te stellen. Het liedje “Hey hey hey, doe maar mee zal voor eeuwig in ieders geheugen gegrift staan", glimlacht directeur Maarten De Boe.

Door de heropstart van de scholen op 18 mei kreeg juf Hilde gelukkig nog de kans om de laatste twee weken van haar carrière op school af te sluiten. “Wij willen juf Hilde in deze vreemde coronatijden toch een warm afscheid bezorgen en aan iedereen de kans geven om haar uit te zwaaien en te bedanken. Daarom deze warme oproep aan al onze ouders, leerlingen, oud-leerlingen: wie bezorgt juf Hilde een brief, postkaart, e-card, tekening, gedicht, foto, filmpje, …. ? Dit alles mag verzonden worden naar jufhildeoppensioen@vbssintkatrien.be of Kloosterberg 25, 9550 Steenhuize-Wijnhuize”, zegt de directeur.

Door het vertrek van juf Hilde kwam een fel begeerde job vrij wat zich ook uitte in het aantal sollicitaties. Meer dan 12 leerkrachten L.O. solliciteerden immers voor de job. Uiteindelijk werd gekozen voor Meester Wout, een polyvalente leerkracht met ruim 20 jaar onderwijservaring. “Gepassioneerd door onderwijs ging meester Wout na zijn verhuis naar de Vlaamse Ardennen op zoek naar een duurzame samenwerking met een school in de regio. Zijn passie en expertise liggen vooral in lichamelijke opvoeding en sport in het bijzonder en leren in beweging in een ruimer kader. Daarnaast schoolde hij zich bij tot lichaamsgeoriënteerd psychotherapeut en yogaleraar. Kortom een leerkracht met heel wat expertise die heel wat adelbrieven kan voorleggen. We heten meester Wout dan ook van harte welkom", besluit directeur De Boe.