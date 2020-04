“Ten laatste eind mei hebben alle burgers hun mondmasker” Frank Eeckhout

28 april 2020

09u19 0 Herzele Ten laatste eind mei hebben alle burgers hun mondmasker. Dat verzekeren de drie burgemeesters van politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem. “De bedeling wordt een e norme logistieke operatie", beseffen ze.

Vorige week beslisten de burgemeesters van Herzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem om samen aan alle inwoners gratis herbruikbare mondmaskers uit te delen. Vandaag geven ze meer details over wanneer de inwoners hun mondmaskers mogen verwachten en om welke mondmaskers het gaat. “De bestelling werd vorige week geplaatst”, zegt de Houtemse burgemeester Lieven Latoir (NH). “Het gaat om herbruikbare mondmaskers. Het mondmasker bestaat uit twee kwalitatieve textiellagen, met daartussen een filter. Iedere inwoner krijgt drie filters. Zowel de textiellaag als de filter kunnen gewassen worden. Dit masker, met filter, zal een grotere bescherming bieden dan de maskers die enkel twee of drie lagen textiel bevatten. Meer details hierover worden bij de bedeling bekendgemaakt.”

Bij de levering ontvangt elke inwoner meteen ook een gebruiksaanwijzing en wasinstructies. “We geven hen meer informatie over hoe en wanneer ze dit masker moeten dragen en wassen. We voorzien trouwens voor álle inwoners zo’n gratis mondmasker. Ook voor alle kinderen. Zij krijgen uiteraard een kleiner formaat. Onze inwoners krijgen dit mondmasker, de gebruiksaanwijzing en de wasinstructies in hun brievenbus. Ze hoeven hier dus niets voor te ondernemen", gaat Johan Van Tittelboom (Open Vld), burgemeester van Herzele verder.

De mondmaskers worden op drie verschillende tijdstippen in mei geleverd. “Na elke levering, evenredig verdeeld over de drie lokale besturen, gaan we met man en macht aan de slag om de mondmaskers zo snel als mogelijk per brievenbus te verpakken en te verdelen. Niet alle inwoners zullen dus op hetzelfde tijdstip hun mondmasker ontvangen. Ten laatste eind mei hebben alle burgers hun mondmasker. Dat wordt een enorme logistieke operatie. We hopen dus op een beetje begrip van de inwoners. fabrikant van de mondmaskers bekijkt op dit moment ook de mogelijkheid om extra maskers en filters te koop aan te bieden. Daarover later meer", de Zottegemse burgemeester Jenne De Potter (CD&V) nog toe.