‘t Essenhofje spaart rosse centjes voor vzw Pelicano Frank Eeckhout

09 maart 2020

14u28 0 Herzele Gemeentelijke basisschool ‘t Essenhofje in Sint-Lievens-Esse spaart rosse centjes voor de vzw Pelicano.

“Nu de stukjes van 1 en 2 cent niet meer gebruikt worden in de winkels, kunnen we ze evengoed aan een goed doel schenken. Uiteraard zijn ook andere muntstukken welkom", zegt leerkracht Davy Beerens. Pelicano is een vzw die kinderen in kansarmoede steunt met kledij, voeding en schoolfacturen. “Op die manier hopen wij ook ons steentje (centje) bij te dragen aan families in ons land die het moeilijk hebben. Maak thuis je rospot leeg en geef die mee naar school. Want wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft", besluit meester Davy.