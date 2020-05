‘Drive thru’ bij brouwerij De Ryck: “Binnenrijden, koffer open en weer weg” Frank Eeckhout

14 mei 2020

17u01 0 Herzele Brouwerij De Ryck in Herzele pakt op zaterdag 16 en de zaterdag erna uit met een ‘drive thru’. “Iets wat onze bompa 30 jaar geleden lanceerde als extra service naar de klanten toe wordt met corona actueler dan ooit”, zegt brouwster Miek Miek Van Melkebeke.

Door de coronacrisis ligt brouwerij De Ryck er maar desolaat bij. “Ik hoef je niet te vertellen dat het droevige dagen zijn voor iedereen die aan horeca verbonden is. Toch laten we de moed niet zakken en werken we ‘vollenbak’ verder. We merken dat mensen moeilijk uit hun kot te krijgen zijn uit schrik voor het virus. Daarom stellen we zaterdag en de zaterdag nadien onze drive thru open. Op die manier kan je bier shoppen zonder uit je wagen te komen. De klanten kunnen de binnenkoer oprijden en hoeven enkel hun koffer open te doen en hun payconiq app te activeren. Tijdens de drive thru-zaterdagen zetten we onze Aperitivo-box, de kant en klare aperitiefoplossing, in de kijker: Twaalf heerlijke biertjes, twee glazen, een kaas, paté en de bijhorende confituur, ideaal voor een apéro op veilige afstand dus en deelbaar door twee, door vier en door zes, afhankelijk van de grootte van je bubbel”, knipoogt Miek.