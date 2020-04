Oud-burgemeester Claudy Prosmans rouwt om plotse dood van zoon Henri (26): “Hij keek me angstig aan en ineens viel hij neer” Emily Nees

20 april 2020

17u04 0 Herstappe Claudy Prosmans heeft vrijdagnamiddag zijn zoon verloren. De oud-burgemeester was samen met Henri (26) in een tuin aan het werken, toen hij plots neerviel en overleed. Prosmans en zijn familie zijn er dan ook het hart van in. “De wereld is zo oneerlijk. Waarom moest hij gaan?”

Vrijdagnamiddag voerde Claudy en Henri karweien uit in een tuin toen plots het noodlot toesloeg. “Henri bekeek mij met een angstige blik. ‘Papa, wat overkomt me?’ kon ik eruit afleiden. Plots viel hij neer op de grond en het was gedaan met hem.”

Niet ziek

Een gebeurtenis die veel ongeloof veroorzaakte. “Hij was totaal niet ziek. Ik sluit corona dan ook volledig uit als doodsoorzaak. Een autopsie zal uitwijzen waaraan Henri precies is gestorven.” Al biedt dat een magere troost aan Claudy, zijn vrouw Hilde Janssen en twee andere kinderen Julie en Pierre. “Ik heb het met mijn eigen ogen zien gebeuren. Het is niet te geloven. De wereld is zo oneerlijk. Waarom moest hij gaan?”

Henri was dan ook een zeer geliefd persoon in het zuiden van Limburg. “Het was onze ‘kadee’, niet alleen in het dorp, maar in de hele buurt. In Tongeren en de deelgemeenten kende bijna iedereen hem. Hij reed door de straten op zijn brommer en scheurde telkens zijn arm bijna van het lijf om naar de mensen te wenken. Vrolijk en sociaal, zo was hij nu eenmaal. Soms vroeg mijn vrouw zelfs wie van ons twee nu eigenlijk in de politiek zat, omdat hij zo gekend was.”

Steunbetuigingen

Prosmans’ gezin krijgt dan ook steun uit verschillende hoeken. “We krijgen zoveel berichten binnen. Ik heb ze allemaal telefonisch beantwoord, omdat ik een tekstje wat onpersoonlijk vind. Zelf vind ik ook troost als ik met mensen kan babbelen.”

Ook in zijn directe omgeving kan Prosmans terecht. “We zijn een zeer hechte familie en vinden zeker steun bij elkaar. Door zijn mentale beperking was Henri dan ook ons zorgenkindje, hij was altijd iets specialer. We hebben hem zien uitgroeien tot een volwassen man. Hij deed allerlei klusjes zonder ook maar één keer te grommelen. Een echte levensgenieter was hij.”

Het doet dan ook pijn om hem nu te laten gaan. “Henri is 26 jaar geworden. Hij is vijftig jaar te vroeg van ons heengegaan. Ik ben er zeker van dat hij gelukkig is geweest tot zijn laatste snik. Maar het mocht niet baten.”