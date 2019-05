Laatste kiezers rond de middag uit hun huis gehaald in Herstappe Open Vld kroont zich tot ‘grote winnaar’ in kleinste gemeente Redactie

26 mei 2019

Met slechts 65 kiesgerechtigden waren de stemmen in Herstappe, kleinste gemeente van het land, snel geteld. Met dank ook aan de bijzitters, die rond de middag de laatste kiesgerechtigden thuis gingen aansporen om nu toch eindelijk hun bolletjes in te kleuren. De overwinning is overigens voor Open Vld.

Het mocht snel gaan, daar in de Limburgse gemeente. De bijzitters gingen zo rond het middaguur zelfs aanbellen bij de laatste vijftal kiesgerechtigden, met de vraag of ze nu even snel hun bolletjes wilden inkleuren. Een vroeg einde aan hun burgerplicht breien, lukte evenwel niet. Want hoewel alle stemmen binnen waren rond 12.30 uur, moest iedereen netjes tot 14 uur in het stemkantoor blijven.

Van die 65 kiesgerechtigden hebben er uiteindelijk 61 hun stem uitgebracht, van wie zeven via volmacht. Nog eens vier inwoners tekenden afwezig omdat ze in het buitenland vertoefden, of ziek waren.

Van die 61 stemden er 59 geldig. Voor de Kamer zijn de winnaars in volgorde Open Vld (20 stemmen), CD&V (11), sp.a (11), N-VA (7), Vlaams Belang (4), Groen (3) en PVDA (3). Voor het Vlaams Parlement is dat Open Vld (19), CD&V (13), N-VA (9), sp.a (7), Vlaams Belang (5), Groen (3), PVDA (2).