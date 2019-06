Kleinste gemeente van ’t land helemaal in de ban van de gebeurtenis van het jaar: het huwelijk van koster Lode en Eline LXB

11u00 0 Herstappe Elk huis in de Dorpsstraat was versierd met bloemen. Het dorpje was netjes geveegd en zelfs de kerk kreeg een poetsbeurt. Herstappe, de kleinste gemeente van het land, was helemaal klaar voor dé gebeurtenis van het jaar: het huwelijk van Lode Cloes (27) en Eline Hermans. “Dit maken we hier niet elk jaar mee”, klonk het.

85 mensen wonen in de kleinste gemeente van het land. Tony Hayen, pastoor in Herstappe, bladert in het parochieregister. Hij telt negen huwelijken in de voorbije 10 jaar. 2012 was een gezegend jaar. Toen werden vier koppels in één jaar in de echt verbonden. Er waren in die periode ook 4 jaar waarin geen enkel huwelijk voltrokken werd. Bij elk huwelijk bouwt het pocketdorp een feest. Bij de trouw van Lode en Eline is het niet anders. “Eline, je komt Lode wegkapen uit Herstappe”, knipoogt burgemeester Leon Lowet.

Onze Lode

“Als er een nadar geplaatst moet worden, een gat in de weg gevuld of de muur aan de kerk hersteld, dan fikst Lode dat. Wij staken dan een handje toe”, gaat de burgemeester verder. “Lode heeft Herstappe mee op de kaart gezet.” Bij toeval kwam hij in de gemeenteraad. “Al snel werd hij voorzitter”, vult Leon Lowet aan. “Hij heeft dat verdorie goed gedaan! Dat Lode ons dorp verlaat -hij trekt met z’n Eline naar Bilzen waar het koppel gaat wonen- is een verlies voor Herstappe.” Lode relativeert: “Ik ben niet weg, ik kom geregeld terug naar Herstappe. Het is geen verlies, maar een winst. Ik win namelijk een vrouw”, reageert hij.

Ook pastoor Hayen gaat Lode missen. “Hij is misdienaar geweest. Als student kwam hij de zolder in de kerk opruimen en de troep van de duiven opkuisen”, somt hij op. “Hij werd koster en secretaris van het kerkbestuur. Nu hij vertrekt, mag hij die functie niet meer waarnemen. Geen nood, we hebben een nieuwe functie voor hem: adviseur van de kerkfabriek.” De lijst van werken die hij in en aan de kerk heeft voorbereid en uitgevoerd is lang: nieuwe ramen, een centrale verwarming, de heropbouw van de muur aan de kerk. “Het orgel heeft hij in z’n eentje gerenoveerd”, vertelt de pastoor. “Hij heeft heiligenbeelden hersteld en menig ander dossier voor herstelwerken voorbereid. Hij is zelfs voor z’n eigen huwelijksmis de kerk komen poetsen. Ook Eline en tien Herstappenaren lieten zich hierbij niet onbetuigd.” Lode Cloes is in z’n vrije tijd acteur bij en bestuurslid van Theater Ozzy. “Hij is een geboren komediant”, stelt burgemeester Lowet. Dat hij veelzijdig is, bewees Lode toen hij na afloop van het kerkelijk huwelijk ‘Een ster’ van Stan Van Samang zong. Een kippenvelmoment, en één van de hoogtepunten van het huwelijk.