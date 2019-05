Kleinste gemeente telde nog wat minder kiezers dan vorige keer Xavier Lenaers

26 mei 2019

16u37 0 Herstappe Herstappe, de kleinste gemeente van het land, telde vandaag nog minder kiezers dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Toen waren er nog 72 kiesgerechtigden, waar er nu 65 mensen hun bolletjes mochten inkleuren.

Open Vld, in Limburg aangevoerd door Tongers burgemeester Patrick Dewael, wist de meerderheid van de Herstappenaren achter zich te scharen. Zowel voor het Vlaams Parlement als de Kamer wisten de liberalen één op drie inwoners van de kleinste gemeente warm te maken. Mogelijk heeft hier het Dewael-effect gespeeld, gezien Herstappe deel uitmaakt van het kieskanton Tongeren.

Op de tweede plaats vinden we CD&V terug, zowel voor de Kamer als het Vlaams Parlement. In die laatste is N-VA derde, maar de partij van Steven Vandeput en Zuhal Demir moet het voor de Kamer stellen met een vierde plaats. Vlaams Belang, dat op weg lijkt naar een sterk resultaat, strandt op een vierde plaats voor de Kamer, en een vijfde plaats voor het Vlaams Parlement.

In Herstappe mochten 65 inwoners hun stem uitbrengen, van wie er 61 dat ook gedaan hebben. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober waren er nog 72 kiesgerechtigden. Twee inwoners zijn inmiddels overleden, vijf anderen zijn verhuisd.